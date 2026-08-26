Украина мечтала выкрасть российского омбудсмена. Как это возможно? Дмитрий Родионов На фото: уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Александр Аверин Владимир Блинов Кирилл Озимко В России было сорвано несколько попыток диверсий против уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Ловушка для Марии Львовой-Беловой: Хитрые сети были расставлены прямо в России, действовали нагло
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВН
Валерий Николаевич
Владимир Аверков
с нашей безалаберностью и продажностью чиновников всех мастей,выкрасть могут кого угодно...Мадуро-яркий пример...чистить надо страну....ой как чистить...
Неплохо было бы, но беда в том, что нет таких чистильщиков
Ответить
4 н.
Kunyavsky Gennady
Владимир Аверков
с нашей безалаберностью и продажностью чиновников всех мастей,выкрасть могут кого угодно...Мадуро-яркий пример...чистить надо страну....ой как чистить...
Мадуро никто не крал! Его продала его же верхушка!
Ответить
4 н.
Владимир Аверков
Kunyavsky Gennady
Мадуро никто не крал! Его продала его же верхушка!
адрес аукциона не сообщите?...и стартовую цену?...А,если серьёзно,то похищение-то же воровство..
Ответить
4 н.
Свежие комментарии