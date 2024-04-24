В МВД взялись за мигрантов. Что для них уже подготовили?

Олег Aзаров Ну, согласно данной статье, всё будет прекрасно!.. Только вот поможет ли это удавить наших коррупционеров во властных структурах?!. О себе эти законотворцы умалчивают в пунктах статей по усилению с мигрантским беспределом.

Рафаэль Серажидинов Хорошо на бумаге.... Поржал над кнопкой и сиди жди пока придет на собеседование. Ага, ждите🤣