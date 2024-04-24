Политика в отношении мигрантов в России теперь изменится. Решение принято главой нашего государства, который подчеркнул, что жить и работать у нас теперь будут лишь те, кто готов уважать язык, традиции и нашу культуру.
В МВД взялись за мигрантов. Что для них уже подготовили?
Комментарии
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Олег Aзаров
Ну, согласно данной статье, всё будет прекрасно!.. Только вот поможет ли это удавить наших коррупционеров во властных структурах?!. О себе эти законотворцы умалчивают в пунктах статей по усилению с мигрантским беспределом.
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9 час.
Рафаэль Серажидинов
Хорошо на бумаге.... Поржал над кнопкой и сиди жди пока придет на собеседование. Ага, ждите🤣
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9 час.
ВА
Владимир Амосов
Хорошо бы нашему теляти да волка поймати. А как насчет землячеств и диаспор? Ни слова! А ведь вся нелегальная власть мигрантов именно там. И мигранты слушаются только свою диаспору, а не наше МВД.
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8 час.
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