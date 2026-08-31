Профессор Юрасов: нельзя размораживать холодильник с помощью фена и горячей воды

Основная ошибка при разморозке холодильника — использовать внешние источники интенсивного нагрева. Горячая вода, строительный или бытовой фен, тепловентилятор создают резкий перепад температур, рассказал «Газете.
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