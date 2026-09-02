В Липецкой области объявлен конкурс инвесторов на усадьбу Муромцевых

На сайте Наследие.дом.РФ объявлен конкурс для инвесторов на пять памятников в Липецкой области. Формально речь идет о разных объектах культурного наследия, а фактически на торги выставлена единая усадьба Муромцевых, расположенная в селе Баловнево.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Туляк Вячеслав Си...
- История 52-го дра...
- Детский писатель ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым