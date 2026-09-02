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В Липецкой области объявлен конкурс инвесторов на усадьбу Муромцевых

На сайте Наследие.дом.РФ объявлен конкурс для инвесторов на пять памятников в Липецкой области. Формально речь идет о разных объектах культурного наследия, а фактически на торги выставлена единая усадьба Муромцевых, расположенная в селе Баловнево.

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