В Липецкой области объявлен конкурс инвесторов на усадьбу Муромцевых

На сайте Наследие.дом.РФ объявлен конкурс для инвесторов на пять памятников в Липецкой области. Формально речь идет о разных объектах культурного наследия, а фактически на торги выставлена единая усадьба Муромцевых, расположенная в селе Баловнево.