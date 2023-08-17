Закон и Порядок

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Промежуточный итог военной операции удивил страну: Путин перестал верить словам чиновников и сделал то, чего так ждала Россия

Промежуточный итог военной операции удивил страну: Путин перестал верить словам чиновников и сделал то, чего так ждала Россия

На протяжении более трёх десятков лет нам активно внушали мысль об отказе от своего великого прошлого.

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Комментарии
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Александр Рожков
Вот пишет автор: &quot;На протяжении более трёх десятков лет нам активно внушали мысль об отказе от своего великого прошлого...&quot; Ну не лицемер ли? А кто был у власти эти 30 - лет? Либералы? Ну тогда претензии должны быть к кому? У каждой ошибки есть фамилия имя и отчество. Кто отгадает с трех раз? Или таких не найдется?
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