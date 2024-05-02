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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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Фонтан в Северном Тушине привели в порядок

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале сезона фонтанов в Москве. «Включение всех фонтанов – это символическое завершение работ по приведению города в порядок после зимы», – говорится в сообщении мэра Москвы Собянина.

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