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В Берлине прошла акция протеста против закрытия Русского дома

В Берлине прошла акция протеста против закрытия Русского дома

В Берлине прошла акция протеста, участники которой выразили несогласие с закрытием Русского дома. Как сообщает издание «Ведомости», мероприятие состоялось в связи с решением о прекращении работы этого культурного центра.

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