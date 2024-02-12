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Мать Сырского разрыдалась. Русская семья "Генерала 200" боится смотреть в глаза людям

Мать Сырского разрыдалась. Русская семья "Генерала 200" боится смотреть в глаза людям

Царьград Семья нового главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского эмоционально отреагировала на военную карьеру своего родственника.

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Комментарии
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ВГ
Вячеслав Гордеев
В семье не без урода- родню Сцырского гнобить не надо .
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23 час.
Екатерина Димитрова
Да , в семье не без урода ....Очень сочувствую его близким и родным,особенно родителям. Это стало , как в поэме Тараса Бульбы.Один сын -красногвардеец ,другой -белогвардеец , которого его отец и убил.При этом отец сказал &quot; Я тебя породил ,я тебя и убью &quot;Так и сделал.
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23 час.
Tania Еременко
Сами такого воспитали, то и получили!
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21 час.

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