Царьград Семья нового главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского эмоционально отреагировала на военную карьеру своего родственника.
Мать Сырского разрыдалась. Русская семья "Генерала 200" боится смотреть в глаза людям
Комментарии
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ВГ
Вячеслав Гордеев
В семье не без урода- родню Сцырского гнобить не надо .
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23 час.
Екатерина Димитрова
Да , в семье не без урода ....Очень сочувствую его близким и родным,особенно родителям. Это стало , как в поэме Тараса Бульбы.Один сын -красногвардеец ,другой -белогвардеец , которого его отец и убил.При этом отец сказал " Я тебя породил ,я тебя и убью "Так и сделал.
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23 час.
Tania Еременко
Сами такого воспитали, то и получили!
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21 час.
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