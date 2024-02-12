Мать Сырского разрыдалась. Русская семья "Генерала 200" боится смотреть в глаза людям

Екатерина Димитрова

Да , в семье не без урода ....Очень сочувствую его близким и родным,особенно родителям. Это стало , как в поэме Тараса Бульбы.Один сын -красногвардеец ,другой -белогвардеец , которого его отец и убил.При этом отец сказал " Я тебя породил ,я тебя и убью "Так и сделал.