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Армия России освободила Долгенькое и Березники в Харьковской области (КАРТА)

Армия России освободила Долгенькое и Березники в Харьковской области (КАРТА)

Армия России освободила Долгенькое и Березники в Харьковской области. Штурмовые подразделения 79-го полка 18-й дивизии 11-го АК выбили силы ВСУ и взяли под контроль Долгенькое.

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