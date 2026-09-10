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NBC: жена Мадуро просила освободить ее из-под стражи из-за проблем со здоровьем

NBC: жена Мадуро просила освободить ее из-под стражи из-за проблем со здоровьем

www.globallookpress.com/Kyle Mazza/CNP Адвокаты Силии Флорес, супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро, подали в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка ходатайство об освобождении их подзащитной из-под стражи до начала рассмотрения дела.

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