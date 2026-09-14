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Царьград

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Нижегородская область стала лидером по минимальной безработице в РФ

Нижегородская область стала лидером по минимальной безработице в РФ

По итогам второго квартала 2026 года Нижегородская область возглавила рейтинг российских регионов с самой низкой безработицей, подготовленный РИА «Новости».

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