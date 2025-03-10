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Царьград

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Гражданство одной из самых маленьких стран мира обойдётся в 9 миллионов рублей. Почему так дорого?

Гражданство одной из самых маленьких стран мира обойдётся в 9 миллионов рублей. Почему так дорого?

Из-за угрозы затопления островное государство Науру оказалось в критической ситуации. Для борьбы с последствиями климатического кризиса правительство страны решило запустить программу "золотых паспортов".

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