В пустыне Израиля в могилах нашли фигуры из черного дерева, которым 1500 лет

Израильские археологи сделали уникальное открытие в пустыне Негев: три христианских захоронения, возрастом 1500 лет, содержат необычные фигурки из черного дерева и кости, обладающие явными африканскими чертами.
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