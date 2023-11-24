До 14 800 человек выросло число жертв ударов по сектору Газа

По меньшей мере 14 854 человек погибли в секторе Газа в результате израильских атак. В ночь на 24 ноября анклав подвергся массовой бомбардировке, а за два часа до перемирия ЦАХАЛ штурмом взяли индонезийскую больницу, следует из данных правительства анклава.