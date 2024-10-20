Как Каддафи перед смертью взывал к России

Катерина

Каддафи - это мусульманский Фидель... Он много сделал для своего народа. Но в какой-то момент чутьё его покинуло во внешней политике. Помнится, что он даже оружие стал не у нас покупать... вроде у Франции... Ну а, когда припекло вспомнил о России... Очень жаль и Каддафи... и Ливию. Хотя и наша Родина - Россия не совсем красиво выглядела, когда убивали Ливию..🥲