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Закон и Порядок

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Как Каддафи перед смертью взывал к России

Как Каддафи перед смертью взывал к России

Очень часто мы не слышим и не прислушиваемся к словам великих политиков, сказанных ими при жизни.

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Комментарии
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Катерина
Каддафи -  это   мусульманский  Фидель... Он  много  сделал  для  своего  народа.  Но  в  какой-то  момент  чутьё  его  покинуло  во  внешней  политике. Помнится,  что  он  даже  оружие  стал  не  у  нас покупать...  вроде  у  Франции...  Ну а,  когда  припекло  вспомнил  о России...  Очень  жаль и  Каддафи...  и  Ливию.  Хотя и  наша  Родина - Россия  не  совсем  красиво выглядела,  когда  убивали Ливию..🥲
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