Гегемонии США на море рискуют положить конец проблемы с техобслуживанием — Newsweek

Хотя ВМС США продолжают безраздельно властвовать в мировом океане, на фоне наращивания Китаем собственной морской мощи они всё сильнее ощущают острую потребность в устранении старых проблем с техническим обслуживанием судов, пишет Newsweek.
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