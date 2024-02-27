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В Хабаровском крае подскочил спрос на охотничьи билеты

В Хабаровском крае подскочил спрос на охотничьи билеты

В Хабаровском крае отмечается увеличение спроса на охотничьи билеты. Количество желающих стать охотниками в регионе достигло такого уровня, что на портале Госуслуг уже наблюдается месячная очередь на подачу соответствующих заявлений.

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