Политолог о Дне строителя: «Специалисты вносят ежедневный вклад в восстановление мира»

Сегодня россияне отмечают День строителя. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров напомнил, какой вклад носят представители отрасли в восстановление мира:«Бурный рост строительной отрасли – один из важнейших факторов экономического развития России.
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