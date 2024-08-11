Политолог о Дне строителя: «Специалисты вносят ежедневный вклад в восстановление мира»

Сегодня россияне отмечают День строителя. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров напомнил, какой вклад носят представители отрасли в восстановление мира:«Бурный рост строительной отрасли – один из важнейших факторов экономического развития России.