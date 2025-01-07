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Слот о 2:2 с «МЮ»: «Все в «Ливерпуле» разочарованы, не только Трент. Я обсуждаю все с игроками, они делятся со мной, тем что их беспокоит. Если бы я следил за соцсетями, у меня не было бы времени на жизнь»

«Я думаю, мы все были разочарованы [ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2)], не только Трент Александер-Арнолд, все мы были разочарованы.

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