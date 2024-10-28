Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Александр24
    Боюсь, что когда придёт время, опять нам придётся всё это восстанавливать, может быть поэтому особо и не бомбят. Таки...Нету там "несчас...
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    Ну, а ты, депутат, чего растерялся? Надо было ощетиниться, оскалить зубы и зарычать!Якутский депутат ...
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    поправлю вас - не русских, а россиян.Грузия выбрала мир

Появились подозрения, что братья Меладзе поддерживают ВСУ

Появились подозрения, что братья Меладзе поддерживают ВСУ

При этом они продолжают выкачивать деньги из России.В последние дни общественное пространство России всколыхнуло заявление главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

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