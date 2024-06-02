Угрозы церкви, бегство из Арцаха и бизнес на Украине: как Никол Пашинян меняет Армению

Вчера 4K прочитали Лидер Бархатной революции Никол Пашинян правит страной уже шесть лет. За это время он отказался от поддержки России и перешёл под крыло ЕС, проиграл две войны с Азербайджаном, а теперь разругался ещё и с церковью.