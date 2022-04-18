Двое жителей Воронежа привлечены к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации

В Воронеже сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 53-летнего местного жителя и 20-летней жительницы областного центра, которые публично демонстрировали плакаты с лозунгами, дискредитирующими действия российской армии, направленные на защиту интересов страны и ее граждан.