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Daily Mail: Актёр Ричард Гир из "Красотки" и "Хатико" покинет США навсегда

Daily Mail: Актёр Ричард Гир из "Красотки" и "Хатико" покинет США навсегда

"Вечно седой" Гир намеревается переехать в Европу на ПМЖ.Известный голливудский актёр Ричард Гир и его супруга Алехандра Сильва решили осуществить переезд в Испанию.

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