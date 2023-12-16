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Замерзающую на остановке в Москве огромную змею спасли прохожие и пожарные

Замерзающую на остановке в Москве огромную змею спасли прохожие и пожарные

Около остановки общественного транспорта в Можайском районе Москвы нашли большую змею. Рептилию в коробке увидел случайный прохожий и немедленно позвонил в экстренные службы, сообщили сотрудники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в своем Telegram.

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