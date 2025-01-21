Боец СВО обратился к Маску с просьбой

Боец специальной военной операции (СВО), глава диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Алексей Мильчаков на английском и русском языках обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой исполнить его детскую мечту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии