War Department Expands Use Of High-Energy Laser And Microwave Capabilities Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The Department of War (DOW) has announced the selection of four high-energy laser and high-powered microwave systems to expand its operational capabilities across the United States.
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