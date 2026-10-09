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War Department Expands Use Of High-Energy Laser And Microwave Capabilities

War Department Expands Use Of High-Energy Laser And Microwave Capabilities

War Department Expands Use Of High-Energy Laser And Microwave Capabilities Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The Department of War (DOW) has announced the selection of four high-energy laser and high-powered microwave systems to expand its operational capabilities across the United States.

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