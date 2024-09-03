Над Брянской и Калужской областями сбиты два беспилотника ВСУ

Дежурные силы ПВО сбили беспилотники над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что в течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением дронов самолетного типа по объектам на территории РФ.
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