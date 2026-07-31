Ни оружия, ни разрешений: Зеленский привез из США «дырку от бублика»

Заголовок: **«Дырка от бублика»: почему Трамп оставил Зеленского без Patriot и что это значит для всех** Визит Владимира Зеленского в Вашингтон обернулся громким провалом, который уже получил неофициальное название «пустой поездки».
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