Поздравляю любимого мужа Семенова Александра Александровича с Днем танкиста! Пусть жизнь будет защищенной от неудач, бед, неприятностей и невзгод, словно броня танка.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Поздравляю любимого мужа Семенова Александра Александровича с Днем танкиста! Пусть жизнь будет защищенной от неудач, бед, неприятностей и невзгод, словно броня танка.