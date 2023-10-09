Сотрудники БСК получили дипломы об окончании губернаторской программы переподготовки

Выпускников поздравил глава региона Виктор Томенко Вручение дипломов / Фото: пресс-служба АлтГТУ Сотрудники "Барнаульской сетевой компании" получили дипломы об окончании губернаторской программы переподготовки кадров для энергетики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии