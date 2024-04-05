Всемирный день настольного тенниса празднуется ежегодно 6 апреля для объединения спортсменов всего мира Юлия СкворцоваВсемирный день настольного тенниса, отмечаемый в многих странах по всему миру, приходится на 6 апреля каждый год.
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