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Мбаппе пошутил перед «Баварией»: «Если бы мое будущее зависело от ЛЧ, то я уехал бы очень далеко»

Мбаппе пошутил перед «Баварией»: «Если бы мое будущее зависело от ЛЧ, то я уехал бы очень далеко»

Килиан Мбаппе заявил, что его будущее в «ПСЖ» не зависит от матча с «Баварией». 8 марта французский клуб проведет ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

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