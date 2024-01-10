Ситуация в Красном море существенно меняет мировые торговые маршруты

С января 2024 г. крупнейшие европейские судоходные компании, включая Maersk, CMA CGM Group и Hapag-Lloyd, взимают дополнительные сборы в связи с перенаправлением судов с маршрута Суэцкий канал – Красное море на гораздо более протяжённые маршруты вокруг Африки.