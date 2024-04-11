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Волынец призвала наносить на вейпы информацию о вреде для здоровья

Волынец призвала наносить на вейпы информацию о вреде для здоровья

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила наносить на электронные сигареты и прочие устройства для вейпов информацию о вреде для здоровья, сообщает RT.

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