В России наблюдается растущий интерес к нестандартным питомцам. Фото: www.globallookpress.com/Zamir Usmanov Ветеринар Наталья Филимоненкова поделилась с порталом Страсти мнением о том, почему экзотические звери не подходят в качестве домашних питомцев.
Крокодилы, бегемоты: почему не стоит заводить экзотическое животное дома
Комментарии
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Eduard
Всё это юред как и про "бешенство".Заболеет одна лиса бещенством,а виновен будит весь животный мир.Люди тоже болеют каждый день и что,их отстреливают?
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14 час.
Eduard
Человеческая жизнь вообще переоценена,чем их больше тем войн больше!
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14 час.
Eduard
А так и вам и животинке приятно.Жихнь в природе осень опаснач.Представьте,что вас раздели,отняли деньги и в лес жить отправили.Вот так в лесу и живут!
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14 час.
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