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ЖИВОЙ УГОЛОК

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  • Eduard
    А так и вам и животинке приятно.Жихнь в природе осень опаснач.Представьте,что вас раздели,отняли деньги и в лес жить ...Крокодилы, бегемо...
  • Eduard
    Человеческая жизнь вообще переоценена,чем их больше тем войн больше!Крокодилы, бегемо...
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Крокодилы, бегемоты: почему не стоит заводить экзотическое животное дома

Крокодилы, бегемоты: почему не стоит заводить экзотическое животное дома

В России наблюдается растущий интерес к нестандартным питомцам. Фото: www.globallookpress.com/Zamir Usmanov Ветеринар Наталья Филимоненкова поделилась с порталом Страсти мнением о том, почему экзотические звери не подходят в качестве домашних питомцев.

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Комментарии
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Eduard
Всё это юред как и про &quot;бешенство&quot;.Заболеет одна лиса бещенством,а виновен будит весь животный мир.Люди тоже болеют каждый день и что,их отстреливают?
Ответить
14 час.
Eduard
Человеческая жизнь вообще переоценена,чем их больше тем войн больше!
Ответить
14 час.
Eduard
А так и вам и животинке приятно.Жихнь в природе осень опаснач.Представьте,что вас раздели,отняли деньги и в лес жить отправили.Вот так в лесу и живут!
Ответить
14 час.

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