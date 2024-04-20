Невестка певицы Валерии вышла в свет в откровенном наряде

Невестка певицы Валерии появилась на публике в откровенном наряде. Лиана Шульгина приехала на праздник в честь 56-летия свекрови в кожаной мини-юбке и корсете, она поделилась в соцсетях кадрами с мероприятия.
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