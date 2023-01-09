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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

“Ленивое” слоеное тесто «на пустой стакан» — очень простой рецепт

Теперь не надо долго возиться и тратить большое количество времени на приготовление слоеного теста. Мы рады поделиться с вами рецептом «ленивого» его варианта, который получается ничуть не хуже, чем традиционный, тот, к которому мы привыкли.

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