“Ленивое” слоеное тесто «на пустой стакан» — очень простой рецепт

Теперь не надо долго возиться и тратить большое количество времени на приготовление слоеного теста. Мы рады поделиться с вами рецептом «ленивого» его варианта, который получается ничуть не хуже, чем традиционный, тот, к которому мы привыкли.
Теперь не надо долго возиться и тратить большое количество времени на приготовление слоеного теста. Мы рады поделиться с вами рецептом «ленивого» его варианта, который получается ничуть не хуже, чем традиционный, тот, к которому мы привыкли.
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