"Известия": в Иране готовят запуск пилотного проекта по приему карт "Мир"

Александр Свитайло

Почему бы нашему БРИКСу не создать свою платежную систему, скажем, BRICS Pay? Как американская VISA или европейская Master Card. И все страны-участники БРИКС, без всяких вопросов могли бы пользоваться, как национальными платежными системами, типа китайской UNION Pay или нашей МИР, так и этой, единой бриксовской, которая была бы типа объединяющей все национальные. А при присоединении к БРИКС каждая новая страна была обязана как присоединяться к этой новой платежной системе, так и обслуживать национальные платежные системы стран-участников. И тогда хрен Запад будет блокировать расчеты по этим картам,