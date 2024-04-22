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"Известия": в Иране готовят запуск пилотного проекта по приему карт "Мир"

"Известия": в Иране готовят запуск пилотного проекта по приему карт "Мир"

В планах Ирана – запуск пилотного проекта по приему российских карт "Мир". Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщают "Известия", ссылаясь на торгового атташе посольства страны в России Рахими Мохсена.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Почему бы нашему БРИКСу не создать свою платежную систему, скажем, BRICS Pay?  Как американская VISA или европейская Master Card. И все страны-участники БРИКС, без всяких вопросов могли бы пользоваться, как национальными платежными системами, типа китайской UNION Pay или нашей МИР, так и этой, единой бриксовской, которая была бы типа объединяющей все национальные. А при присоединении к БРИКС каждая новая страна была обязана как присоединяться к этой новой платежной системе, так и обслуживать национальные платежные системы стран-участников. И тогда хрен Запад будет блокировать расчеты по этим картам,
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