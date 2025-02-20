Утешение? НАТО для Украины: США рассматривают автоматическое членство в случае нарушения Россией мира

Второе условие предоставления гарантий – заключение сделки по поставкам редкоземельных металлов. Несмотря на неудачу министра финансов Скотта Бессета в заключении этой сделки во время визита в Киев, он выразил уверенность в её будущем заключении, подчеркнув её важность для сдерживания России.
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