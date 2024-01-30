Верховный суд РК вернулся к скандалу с расселением аварийных домов

Приговор пытались обжаловать и прокуратура, и обвиняемые 25 января 2024 года в Верховном суде Республики Карелия рассмотрели апелляционные жалобы по громкому уголовному делу, связанному со строительством домов в Беломорском районе.
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