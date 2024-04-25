Одессу «трухнуло» на десяток километров, после ночного ракетного удара, а армия России заставила бежать ВСУ из Очеретино: Карта специальной военной операции на Украине на 25 апреля 2024 года Юлия СоколоваРоссийские войска нанесли удар по военной части ПВО в Одессе, где вероятно размещались американские зенитные ракетные комплексы MIM-23 HAWK.