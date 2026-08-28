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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» примет «Штутгарт» в первом матче сезона Бундеслиги. Начало – в 21:30

« Бавария » сыграет против « Штутгарта » в первом матче сезона Бундеслиги . Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

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