После роста в прошлом году, количество предложений элитной недвижимости в регионе обрушилось.В Подмосковье по сравнению с 2023 годом ощутимо подорожали элитные дома, дело в том, что после роста в прошлом году, количество предложений элитной недвижимости в регионе в буквальном смысле обрушилось.