Клишас: на Украинскую православную церковь идет чудовищное давление со стороны Запада

Андрей Клишас «Хотелось бы надеяться, что иерархи останутся со своим православным народом и в единстве с Русской церковью» Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал итоги Собора УПЦ, который накануне объявил В УПЦ приняли решение о полной самостоятельности и независимостиТакже было выражено несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно спецоперации на Украине о полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата.