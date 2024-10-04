Маск заявил, что посетит митинг Трампа на месте покушения в Пенсильвании

Генеральный директор Tesla Inc. и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск заявил, что примет участие в митинге, который кандидат в президенты США Дональд Трамп проведет на месте, где произошло первое покушение на политика.
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