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РАПИ: страны Балтии могут не пережить кризис из-за военных расходов

РАПИ: страны Балтии могут не пережить кризис из-за военных расходов

Global Look Press/Victor Lisitsyn Литва, Латвия и Эстония могут не пережить кризис, который разразился из-за увеличения военных расходов и ухудшения отношений с Россией, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Когда в башках людишек нет мозгов, то они попадают сразу же, как говорят:в ранг &quot;калеки&quot;... Печальная судьба ждет их. Удел таков... Хреново им находится под пиндосовской опекой.)))
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