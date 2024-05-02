РАПИ: страны Балтии могут не пережить кризис из-за военных расходов

Global Look Press/Victor Lisitsyn Литва, Латвия и Эстония могут не пережить кризис, который разразился из-за увеличения военных расходов и ухудшения отношений с Россией, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.
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