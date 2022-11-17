Венгрия и Румыния готовы откусить части у Украины

Украинские власти на всём протяжении существования "независимой" Украины делали всё, чтобы максимально рассориться со своими соседями.
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