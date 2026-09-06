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Удар по мирным: FPV-дрон ВСУ поразил рынок в Энергодаре

Удар по мирным: FPV-дрон ВСУ поразил рынок в Энергодаре

ВСУ атаковали FPV-дроном рынок в Энергодаре, есть раненые. Об этом 6 сентября сообщил глава администрации города Максим Пухов на платформе MAX .

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