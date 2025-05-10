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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Вегаса» Руа избежал дисквалификации за удар клюшкой в лицо Фредерику. Его оштрафовали на 7,8 тысячи долларов

Форвард «Вегаса» Руа избежал дисквалификации за удар клюшкой в лицо Фредерику. Его оштрафовали на 7,8 тысячи долларов

Нападающий «Голден Найтс» не был отстранен по итогам слушания, состоявшегося по поводу эпизода второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:5 ОТ, 0-2).

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