Урановая смерть Украины. Радиационное облако накрыло Одессу после взрыва

Эти западные твари ни перед чем не постоят, лишь бы нагадить России. Не у себя же гадят!!

лл

лина любимцева

Да дожали Сербию и Вучича.. Они же там один-на-один с тем западным зверьем. Это же нелюди... И, тем более . Сербия прекрасно помнит . НА ЧТО ТО ЗВЕРЬЕ СПОСОБНО... на собственной шкуре все испытали... И кто их защитит, или поможет?... Не спешите винить Вучича и Сербию...