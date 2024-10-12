Вслед за ночным «визитом» российских баллистических ракет в порты Одессы и Ильичевска днем были атакованы украинские военные объекты в Кривом Роге и Николаеве.
Урановая смерть Украины. Радиационное облако накрыло Одессу после взрыва
Комментарии
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лл
лина любимцева
Эти западные твари ни перед чем не постоят, лишь бы нагадить России. Не у себя же гадят!!
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5 час.
В
Василий
Но сербам это по-барабану, им всё равно хочется в НАТУ. Дураков же не вылечить.
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2 час.
лл
лина любимцева
Да дожали Сербию и Вучича.. Они же там один-на-один с тем западным зверьем. Это же нелюди... И, тем более . Сербия прекрасно помнит . НА ЧТО ТО ЗВЕРЬЕ СПОСОБНО... на собственной шкуре все испытали... И кто их защитит, или поможет?... Не спешите винить Вучича и Сербию...
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2 час.
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